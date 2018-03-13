Экономика

16:36 13.03.2018

Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Правительствами Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", - говорится в обнародованном пресс-службой министерства сообщении во вторник.

Согласно сообщению, Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.

Отмечается, что средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".

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