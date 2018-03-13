Экономика

16:21 13.03.2018

МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард

МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард

Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют, считает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

В своем блоге она предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим рынком.

"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила К.Лагард.

"Конечно, отмывание денег и финансирование терроризма - это лишь одна область риска. Другая область - финансовая стабильность. Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила она.

К.Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.

"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку, - считает она. - МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют".

Главы центробанков и финансовых ведомств государств G-20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.

Предложения К.Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.

Глава МВФ также отметила, что "отвергать криптовалюты было бы не мудро".

"Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", - заявила она.

Курс биткойна на 17:00 МСК во вторник составляет $9137,15, что на 0,4% выше стоимости криптовалюты на закрытие предыдущей сессии, свидетельствуют данные CoinDesk.

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