Экономика

15:50 13.03.2018

Агрохолдинг "Мрия" запустил R&D центр для повышения эффективности производства

Агрохолдинг "Мрия" запустил R&D центр для повышения эффективности производства

Агрохолдинг "Мрия" создал R&D (research&development) центр с целью повышения эффективности производства за счет инновационных решений, внедрения и испытания IT-технологий в условиях компании, а также реализации новых направлений производства.

Согласно пресс-релизу агрохолдинга, управление агрономической экспертизы (так называемый R&D-центр) будет работать в пяти направлениях: опыты, качество почвы, "Планшет агронома", смесительные станции, БПЛА.

"Управление создано в ответ на объективную потребность постоянного повышения эффективности собственного производства компании. Мы будем самостоятельно оценивать передовые технологии, новые практики и лучшие мировые инновационные решения в растениеводстве, тестировать их в наших условиях с целью дальнейшего внедрения в производственные процессы", - прокомментировал руководитель проекта, начальник управления Александр Хмелюк.

Как пояснили в компании, на первом этапе агрономической экспертизы осуществляются теоретические предположения, обоснования, расчеты. В случае подтверждения необходимости нововведений на следующем этапе проводится их испытание уже в производстве. На заключительном этапе, после подтверждения эффективности, - внедрение.

Одной из главных инноваций для "Мрии" является собственная лаборатория анализа почв.

"Учитывая, что минимальная годовая потребность в качественном анализе почв для компании составляет 30 тыс. га, экономически целесообразным решением стало приобретение собственной лаборатории. Это даст возможность оптимизировать затраты на минеральные удобрения, доля которых - до 30% в себестоимости, и управлять качеством почв", - уточняют в компании.

Кроме того, в 2017 году агрохолдинг разработал и внедрил проект "Планшет агронома", который обеспечивает доступ к интерактивной карте полей даже без подключения к интернету и практически полностью отказаться от бумажной отчетности. При этом, как ожидается, в ближайшее время анализ мониторинга каждого поля будет оптимизирован до 2-3 минут, а акты проверки состояния культур будут формироваться автоматически на основании заложенного алгоритма соответствия.

В текущем сезоне планируется испытание приобретенной смесительной станции, которая позволит повысить качество рабочих растворов для опрыскивания культур, контроля попадания на поле необходимого количества препаратов, внедрить практику изготовления так называемых "рабочих растворов". Станция может быть как мобильной, так и использоваться стационарно.

"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. К настоящему времени его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын И.Гуты – Николай - объявлен в розыск по линии Интерпола.

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