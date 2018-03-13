Экономика

15:49 13.03.2018

"Мрия" планирует создание отдельного семенного хозяйства

"Мрия" планирует создание отдельного семенного хозяйства

Агрохолдинг "Мрия" рассматривает возможность создания отдельного семенного хозяйства, которое позволит не только обеспечивать потребности холдинга, но и выращивать и продавать семена собственного производства другим компаниям, сообщается в пресс-релизе компании.

"Работа в этом направлении уже началась: семенной завод компании в г. Хоростков, начиная с прошлого года, предоставляет услуги по доведению семенного материала до посевных кондиций (очистке и калибровке) для компаний, занимающихся продажей семян", - отмечается в информации агрохолдинга.

Мощность семенного завода достигает 300 тонн семян зерновых в сутки. Он оборудован двумя параллельными линиями и обеспечивает качество семян более 99% по показателям чистоты материала.

"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай объявлен в розыск по линии Интерпола.

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