Экономика

14:50 13.03.2018

НБУ на аукционе во вторник купил $74,9 млн по курсу до 25,93 грн/$1

НБУ на аукционе во вторник купил $74,9 млн по курсу до 25,93 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты во вторник удовлетворил 25 заявок на общую сумму $74,9 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

На аукцион объемом до $100 млн было подано 46 заявок на общую сумму $ 114,8 млн по курсу от 25,9 грн/$1 до 25,95 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 25,93 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9233 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 12 марта, НБУ удовлетворил 27 заявок на общую сумму $59,3 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $61 млн по курсу от 25,93 грн/$1 до 25,97 грн/$1.Курс отсечения был установлен на уровне 25,95 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9465 грн/$1.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, во вторник к 14:30 укрепился до 25,9151 грн/$1 с 25,9246 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $ 395,04 млн.

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