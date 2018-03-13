Экономика

14:46 13.03.2018

"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019гг

"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019гг

"Газпром" решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины", чтобы не платить новые штрафы за 2018-й и 2019 гг., сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

А.Миллер отметил, что "Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам, на поставку и транзитному".

"По решению арбитража "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 гг. до конца действия контракта НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет с нас еще штрафы, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения. "Газпром" принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. Но мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит. Инициирована процедура расторжения контракта в установленном порядке", - пояснил он.

"Без сомнения, решение о расторжении контрактов - это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора - два года. Но для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нефтегаз Украины", - сказал А.Миллер.

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