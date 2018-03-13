Экономика

14:33 13.03.2018

Стартап главы Alphabet провел испытания летающего такси Cora в Новой Зеландии

Стартап Kitty Hawk, за которым стоит соучредитель Google и глава Alphabet Ларри Пейдж, сообщил о строительстве и испытаниях автономного летающего такси Cora в Новой Зеландии.

Компания опубликовала видеозапись полета будущих такси. Машины полностью на электрической тяге обладают возможностями вертикального взлета и посадки, сообщает CNN.

Cora, напоминающая гибрид Delorean из фильмов "Назад в будущее" и автомобиля на воздушной подушке из мультсериала "Джетсоны", способна перевозить двух пассажиров со скоростью до 150-180 км/ч на высоте от 150 метров до 900 метров. Дальность перемещения без подзарядки - 100 км. Вертикальный взлет обеспечивают 12 стартовых двигателей, а перемещение в воздухе - один маршевый двигатель.

Три независимых бортовых компьютера позаботятся о навигации, даже если один из них перестанет работать, все воздушные винты также автономны. На самый крайний случай у Cora есть парашют, который позволит приземлиться даже при неработающих винтах, отмечает Endgadget.

"Мы предлагаем не загрязняющее окружающую среду транспортное средство, который летает автономно", - заявил глава подразделения Kitty Hawk в Новой Зеландии Фред Рид в видеообращении на сайте компании.

Ожидается, что Cora станет частью транспортной системы и будет продаваться компаниям и автопаркам, а не отдельным людям.

Первые сообщения о том, что в портфеле проектов Л.Пейджа есть два варианта летающих автомобилей, появились в 2016 году. В апреле прошлого года Kitty Hawk представила прототип сверхлегкого воздушного судна Flyer, похожего на гидроцикл с крыльями.

Собственные воздушные такси разрабатывает целый ряд компаний, включая Uber, Airbus, Porsche и другие. Прототип Airbus, названный Vahana, в феврале провел первый полет в Орегоне, и руководство компании ожидает вывести этот проект на рынок в 2020 году.

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