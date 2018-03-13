Экономика

14:20 13.03.2018

ФГИ отобрал кандидатов в независимые члены набсоветов ОПЗ и "Турбоатома"

ФГИ отобрал кандидатов в независимые члены набсоветов ОПЗ и "Турбоатома"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины отобрал на конкурсах претендентов на должности трех независимых членов наблюдательных советов ПАО "Одесский припортовый завод (ОПЗ) и ПАО "Турбоатом" (Харьков), кандидатуры которых с поданными ими документами будут переданы в Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Согласно информации на сайте ФГИ, кандидатами на должности независимых членов НС "Турбоатома" по юридическому и финансово-экономическому направлениям стали по пять претендентов, техническому – три человека, в набсовет "ОПЗ" – по пять кандидатов на все три направления.

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При этом одни и те же лица претендуют на должности независимых членов набсоветов обоих предприятий.

На эти позиции по техническому направлению в набсоветы "Турбоатома" и ОПЗ, в частности, претендуют Александр Саламатин и Тигран Карагезян, финансово-экономическому – Артем Воробиенко и Ярослав Новодворский, юридическому – Алексей Лясковец и Станислав Людкевич.

Кроме того, претенденты в набсовет "Турбоатома" по финансовому направлению Роман Насальский и Любомир Мудрич также отобраны ФГИ кандидатами в набсовет "ОПЗ" по юридическому направлению.

Как сообщалось, правительство в конце февраля этого года заявило о планах пересмотреть отбор руководителей крупнейших государственных предприятий в ответ на рекомендации международных партнеров. Целью изменений является перенос процедуры предварительного отбора кандидатов в ведение самого номинационного комитета, а также сокращение его состава. Предлагается наделить номинационный комитет полномочиями по установлению критериев отбора и усилению его секретариатом.

По словам источника в правительстве, велика вероятность, что результаты всех ранее объявленных министерствами и ведомствами конкурсов по отбору кандидатов для утверждения их номинационным комитетом будут отменены.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.

Более 75% уставного капитала принадлежит государству, крупным миноритарием (более 15%) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Он владеет 15,34% акций.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

ОПЗ неоднократно и безуспешно выставлялся на приватизацию. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с долгом завода около $250 млн структурам Дмитрия Фирташа.

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