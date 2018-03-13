Экономика

14:19 13.03.2018

Цены на нефть слабо меняются во вторник в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть слабо меняются во вторник в ожидании данных о запасах в США

Нефть слабо колеблется в цене в ходе торгов во вторник, участники рынка ожидают данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 кв во вторник опустилась на $0,15 (0,23%) - до $64,80 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,09 (0,15%) - до $61,27 за баррель.

Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду, а во вторник вечером свои данные, собираемые на добровольной основе, обнародует Американский институт нефти (API).

Эксперты ожидают, что запасы нефти выросли на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Также аналитики не прогнозируют существенного изменения запасов на терминале в Кушинге, где показатель падал последние 11 недель подряд.

Между тем ранее Управление по информации в области энергетики (EIA) выпустило ежемесячный прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки и достигнет 6,95 млн б/с.

Общая нефтедобыча в Штатах ранее уже превысила 10 млн б/с, обновив рекорд, установленный в 1970 году.

Вместе с тем нефтяной рынок получает поддержку от новости про забастовку работников на ливийском нефтеэкспортном терминале Zawiya. Забастовка, вызванная задержками зарплаты, может привести к перебоям с поставками топлива из страны.

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