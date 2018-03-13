Экономика

13:37 13.03.2018

ЕБРР выпустил первые облигации для проектов в сфере здравоохранения

ЕБРР выпустил первые облигации для проектов в сфере здравоохранения

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые разместил долговые обязательства, предназначенные для финансирования международных проектов в сфере здравоохранения, и привлек 317 млн польских злотых ($92,84 млн) у одного из крупнейших японских страховщиков жизни - Dai-ichi Life.

Тем самым ЕБРР успешно продолжил диверсификацию финансовых инструментов, говорится в пресс-релизе организации.

Компания Dai-ichi Life была единственным инвестором выпуска. Бонды со сроком обращения 10 лет и купоном 3,01% будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.

"Наши первые облигации в сфере здравоохранения поддержат важнейшие проекты ЕБРР, которые призваны улучшить доступ к медицинским услугам и фармацевтической продукции и качество таких услуг и продуктов в тех странах, где мы осуществляем инвестиции", - заявила заместитель казначея ЕБРР Изабель Лоран.

Ранее международные организации уже выпускали долговые обязательства для финансирования проектов в сфере здравоохранения. В июне 2017 года Всемирный банк разместил первые в мире облигации и деривативы на случай пандемии. Международный механизм финансирования иммунизации таким же образом привлекал средства для программ вакцинации.

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