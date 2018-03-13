Экономика

13:31 13.03.2018

МХП заинтересован в поглощении французского производителя курятины Doux

МХП заинтересован в поглощении французского производителя курятины Doux

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) может поглотить французского производителя курятины Doux Group, сообщило французское издание Challenge's.

По данным издания, агрохолдинг 9 марта 2018 года подал в комитет по реструктуризации промышленности Франции (Comité interministériel de restructuration industrielle) документы на восстановление претерпевающей экономические трудности Doux Group.

В сообщении при этом отмечено, что указанный комитет не принимает каких-либо решений. В то же время он содействует в выработке наилучшего плана санации предприятий, а также в поиске покупателей.

По данным Challenge's, МХП оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления группы в EUR150 млн, при этом требует, что чтобы не менее EUR70 млн евро было компенсировано за счет государственных субсидий.

Кроме того, план МХП предлагает сокращение до 550 рабочих мест.

Как сообщается на веб-сайте Doux, на предприятиях группы работает более 2,3 тыс. человек. В то же время издание указывает, что в настоящее время количество рабочих составляет около 1,2 тыс.

Агентству "Интерфакс-Украина" до настоящего времени не удалось подтвердить соответствующую информацию в МХП.

Как сообщается на веб-сайте Doux Group, экономические трудности группы обострились с 2016 года. Основным фактором при этом указывается существенный демпинг цен на курятину (на 30% за год) со стороны бразильских производителей на рынке Саудовской Аравии, который является основным для Doux.

Менеджмент группы в сентябре 2017 года представил на очередном заседании Центрального комитета профсоюзов Франции (Le comité central d’entreprise) план ускоренной трансформации бизнес-модели. Группа при этом отметила, что воплощение плана требует привлечения новых производственных и финансовых партнеров.

Основным акционером Doux Group с 2016 года является французская группа Terrena, которая, по данным Challenge's, неоднократно высказывалась, что не в состоянии финансировать убыточную деятельность Doux Group, потерявшей за последние два года EUR35 млн.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Глобальные депозитарные расписки на акции МХП (1GDR = 1 акция) обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Курс ценных бумаг во вторник, 13 марта, к 10:50 по лондонскому времени снизился на 1,49% - до $13,25 за шт.

Doux Group основана в 1955 году, является одним из ведущих европейских производителей продуктов птицеводства.

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