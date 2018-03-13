Экономика

13:28 13.03.2018

Рада отклонила законопроект о внесении изменений в УК и УПК

Рада отклонила законопроект о внесении изменений в УК и УПК

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, касающихся усовершенствования процедуры внесения изменений.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий после обсуждения документа несколько раз ставил на голосование законопроект №3542 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, касающихся усовершенствования процедуры внесения изменений.

Он предлагал принять этот законопроект в первом чтении, отправить на доработку в комитет или вернуть автору для доработки, однако ни одно из его предложений не набрало необходимого количества голосов (226). Таким образом законопроект отклонен.

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