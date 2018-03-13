ВиЭс банк будет присоединен к ТАСкомбанку

Наблюдательный совет ТАСкомбанка (Киев) утвердил план действий по реорганизации путем присоединения ВиЭс банка (Львов) к ТАСкомбанку.

"Наблюдательный совет АО "ТАСкомбанк" принял решение о назначении Сергея Тигипко председателем правления в связи с запланированным процессом присоединения ПАО "ВиЭс Банк" к АО "ТАСкомбанк"… На заседании наблюдательного совета был также утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ПАО "ВиЭс Банк" к АО "ТАСкомбанк", - сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка является С. Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в начале ноября 2017 года согласовал С. Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ВиЭс банка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited. Сделка была закрыта в начале декабря 2017 года.

Сбербанк продал ВиЭс банк в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

ВиЭс банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее – Электрон банк) основан в 1991 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн), ВиЭс банк - 34-е место(3,313 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.