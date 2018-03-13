Экономика

11:32 13.03.2018

OMV намерена к 2025г увеличить добычу на 70% - до 600 тыс. бнэ/с

Австрийская нефтегазовая OMV AG планирует к 2025 году увеличить добычу до 600 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщается в стратегическом плане развития компании.

В 2017 году производство достигло нового рекорда в 348 тыс. бнэ/с, что было обусловлено ростом добычи в Ливии и Норвегии, а также покупкой доли в Южно-Русском газовом месторождении в Западной Сибири.

Рост производства более чем на 70% с текущих объемов планируется достигнуть за счет покупки активов в тех регионах, где себестоимость добычи не превышает $8, говорится в сообщении. В долгосрочной перспективе ожидается повышение производства на Южно-Русском месторождении и на 4 и 5 участках ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также газового месторождения Neptune в Румынии.

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Компания исходит из прогноза, что в среднесрочном периоде цены на нефть будут составлять $70 за баррель, в долгосрочном - $70-80 за баррель, а цены на центральных европейских газовых хабах составят 20 евро за Мвт и 20-22 евро за Мвт соответственно.

OMV к 2025 году также планирует увеличить размер резервов вдвое - до свыше 2 млрд бнэ, из которых более половины приходится на природный газ.

В период 2018-2025 гг. компания планирует ежегодные инвестиции в среднем в 2-2,5 млрд евро в дополнение к бюджету на покупки активов, объем которого составляет 10 млрд евро.

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