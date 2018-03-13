Экономика

11:28 13.03.2018

Тигипко вновь назначен председателем правления ТАСкомбанка

Тигипко вновь назначен председателем правления ТАСкомбанка

Наблюдательный совет ТАСкомбанка (Киев) назначил председателем правления финучреждения Сергея Тигипко вместо Екатерины Мелеш, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее С.Тигипко занимал должность председателя наблюдательного совета ТАСкомбанка.

Как указано в сообщении, на период до согласования кандидатуры С.Тигипко на должность главы правления банка исполнять обязанности председателя правления финучреждения будет первый заместитель председателя правления Владимир Дубей.

Е.Мелеш занимала должность председателя правления банка восемь месяцев, она переведена на должность советника.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка является С. Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн) среди 84 действующих банков.

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