Защитные санкции США и ответные меры других стран могут ударить по металлургическому экспорту Украины

Введение США защитных санкций и ответные протекционистские меры других стран могут ударить по украинскому металлургическому экспорту, однако Украина может добиться положительного результата в переговорах о выведении своей продукции из-под американских пошлин, считает эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

"Если Украина полностью потеряет эти рынки, то экспорт уменьшится на 10%, или, примерно, на $4 млрд. Но такой вариант трудно представить, поскольку у наших производителей всегда остаются способы снизить цену, повысить качество и удачно конкурировать за этих рынках. Тем более, существует вероятность, что Украина договорится с США о неприменении данных пошлин наряду с теми, что ЕС не введет или не повысит пошлины на аналогичную продукцию. Также есть возможности диверсифицировать экспорт", – считает эксперт.

Он также выразил мнение, что большую огласку получил сам факт возможной политики ограничений и протекционизма, нежели экономический эффект от таких действий.

"Например, по данным Global Trade Alert, в 2017 году страны ввели 642 протекционистские меры - это вдвое больше показателя 2010 года. Однако данные сигналы свидетельствуют, что Украине следует делать ставку не на сырьевую, а на высокотехнологичную продукцию, которая позволяет успешно перекрывать любую неблагоприятную внешнюю конъюнктуру", – отметил Е.Киян.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий северноамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Решения вступают в силу 23 марта. При этом Д.Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В свою очередь, представители украинских металлургических предприятий обратились к правительству за поддержкой относительно возможных пошлин, о чем шла речь на рабочем совещании во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым и заместителем министра – торговым представителем Натальей Микольской 12 марта.

"Эти пошлины касаются не всех стран. Рассматриваются варианты и "особенных случаев", как Канада и Мексика. Этим "случаем" может воспользоваться и Украина, которая активно пытается договориться с правительством США", – считает Е.Киян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, украинский экспорт черных металлов в 2017 году возрос на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8,665 млрд. На черные металлы за минувший год пришлось 20,03% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,93% за предыдущий. Импорт аналогичной продукции вырос в минувшем году на 42% - до $1,134 млрд.