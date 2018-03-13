Экономика

11:13 13.03.2018

"Народный фронт" предлагает Раде обратиться к мировому сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"

"Народный фронт" предлагает Раде обратиться к мировому сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"

Глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предложил Верховной Раде Украины обратиться к мировому сообществу относительно недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) и монополии РФ на газовых рынках мира.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующий проект постановления №8111 М.Бурбак зарегистрировал во вторник, 13 марта.

Текст документа в настоящее время на сайте парламента отсутствует.

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