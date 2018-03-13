Экономика

10:02 13.03.2018

Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm азиатским конкурентом

Трамп заблокировал покупку американской Qualcomm азиатским конкурентом

Президент США Дональд Трамп, сославшись на интересы национальной безопасности США, заблокировал сделку по покупке сингапурской Broadcom Ltd. американского производителя микрочипов Qualcomm Inc.

Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

Комитет по иностранным инвестициям США, как сообщалось, пришел к выводу, что сделка, соглашение по которой еще не было подписано сторонами, могла бы иметь последствия для технологического соревнования США и Китая.

Qualcomm является лидером в сфере создания важнейших полупроводниковых технологий. Продажа Qualcomm, по мнению американских экспертов, могла бы ухудшить конкурентоспособность чипмейкера, поскольку, вероятно, в результате сделки могли бы уменьшиться расходы корпорации на НИОКР.

Потенциальная сделка Qualcomm и Broadcom стоимостью $117 млрд могла бы стать крупнейшей в отрасли. Ее значимость повышает существенная роль чипов и технологий Qualcomm в развитии стандарта беспроводных сетей 5G.

Qualcomm, созданная в 1985 году, в первую очередь известна как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах.

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