Экономика

20:45 12.03.2018

НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот

НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот

Национальный банк Украины 14 марта проведет презентацию новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн.

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении НБУ в понедельник вечером.

Центробанк подчеркивает, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.

НБУ указывает, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

В настоящее время самая крупная оборотная монета в Украине – 1 грн.

В середине ноября прошлого года Нацбанк сообщил, что рассматривает возможность отказа от монет мелких номиналов 1, 2 и 5 коп., а также 25 коп. НБУ предлагает оставить лишь 10 коп. и 50 коп. и внедрить в Украине механизм округления (в чеке) общих сумм расчетов за товары, работы и услуги.

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