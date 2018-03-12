Экономика

20:00 12.03.2018

НБУ считает достаточно жесткими текущие монетарные условия для снижения инфляции

НБУ считает достаточно жесткими текущие монетарные условия для снижения инфляции

Проведение Национальным банком Украины более жесткой монетарной политики позволило в феврале противодействовать усилению инфляционного давления, считают в НБУ.

"По оценкам Национального банка, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года", – говорится в комментарии к февральскому показателю инфляции, который НБУ опубликовал в понедельник вечером.

Регулятор указывает, что фактическая инфляция в годовом измерении по итогам февраля снизилась с 14,1% до 14% и осталась несколько выше прогноза, опубликованного в "инфляционном отчете" за январь 2018 года. К этому привело, прежде всего, более существенное, чем ожидалось, подорожание сырых продуктов питания и топлива, объясняет Нацбанк.

Согласно его оценкам, в целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. Однако его усилению в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта и вызвано, в том числе, проведением жесткой монетарной политики, отмечает центробанк.

НБУ добавляет, что базовая инфляция в феврале замедлилась до 9,7% в годовом измерении, незначительно превысив прогноз Нацбанка, однако это произошло в первую очередь за счет более высоких январских показателей. В месячном измерении показатель базовой инфляции за февраль (0,6%) отвечал прогнозу, указывает регулятор.

Как сообщалось, НБУ в конце января этого ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 8,9% с 7,3%, а базовой – до 8,2%. По оценкам регулятора, инфляция к концу 2019 года составит 5,8% и в 2020 году замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона - 5% ± 1 п.п.

НБУ со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%. Это было уже четвертое решение о повышении учетной ставки: Нацбанк повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.

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