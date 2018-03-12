Экономика

18:58 12.03.2018

"Нафтогаз" обратит взыскание на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" $2,56 – Витренко

"Нафтогаз" обратит взыскание на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" $2,56 – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обратить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" причитающейся суммы, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше обратить взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки", - написал он на своей Facebook-странице.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд

Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража будет стоить Газпрому $0,5 млн – Порошенко

Порошенко надеется на разумный баланс в дискуссии с МВФ о ценах на газ после решения Стокгольмского арбитража

Могерини: ЕК готова возобновить трехсторонние переговоры по газу, "Газпром" должен выполнять свои договорные обязательства

Украина вновь обратилась к ЕК и членам ЕС с призывом отказаться от планов строительства "Северного потока-2" – Порошенко

Украина за 2 мес.-2018 увеличила импорт нефти на треть

Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства - Могерини

Украина требует от России и "Газпрома" выполнения решения Стокгольмского арбитража – Гройсман

Если "Газпром" не будет платить компенсацию, будем арестовывать имущество – Порошенко

"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме, убежден Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот

Украина и Нидерланды подписали протокол об изменениях к Конвенции об избежании двойного налогообложения

НБУ считает достаточно жесткими текущие монетарные условия для снижения инфляции

ЕБА опасается обложения налогом на выведенный капитал хозяйственных операций

Украина за 2 мес. ускорила темп прироста автопроизводства до 71%

Немногим более половины рынка авиатоплива в 2017г занимала "Укртатнафта" - АМКУ

Выручка торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов

Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью

Украинский бизнес констатирует незначительное количество жалоб на нарушение закона "маски-шоу стоп!"

Спикер парламента Эстонии присоединится к инициативе против Nord Stream 2

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА