Экономика

18:56 12.03.2018

ЕБА опасается обложения налогом на выведенный капитал хозяйственных операций

ЕБА опасается обложения налогом на выведенный капитал хозяйственных операций

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) опасается обложения налогом на выведенный капитал (НВК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

"Мы ожидаем публикации нового варианта законопроекта. Надеемся, что бизнес-сообщество получит возможность ознакомиться с законопроектом заранее и предоставить комментарии, прежде чем законопроект будет внесен в Верховную Раду. Подчеркиваем необходимость учитывать интересы добросовестных плательщиков налогов. В частности, не должны облагаться налогом на выведенный капитал хозяйственные операции, осуществляемые на обычных рыночных условиях", - сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко на встрече президента Украины Петра Порошенка с бизнесом в Киеве в понедельник.

Она также подчеркнула, что в этом вопросе важно также избежать двойного налогообложения, особенно в переходный период.

"Нужно удостовериться, что предложенный законопроект не создает лазеек для уклонения от нового налога и не дает привилегий именно недобросовестным налогоплательщикам", – отметила А.Деревянко.

Как сообщалось, в ходе встречи с бизнесом П.Порошенко заявил, что не намерен подавать законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент. Он инициирует его повторное обсуждение, хотя в конце февраля заявлял о своей готовности зарегистрировать указанный документ. При этом глава государства выразил готовность к любым компромиссам, в том числе к тому, чтобы действие указанного налога распространялось на малый и средний бизнес на первом этапе его внедрения.

Ранее президент назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год.

Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.

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