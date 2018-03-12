Украинский бизнес констатирует незначительное количество жалоб на нарушение закона "маски-шоу стоп!"

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета считает положительным сигналом незначительное количество жалоб на нарушения закона о соблюдении правоохранителями прав участников уголовного производства в ходе досудебного расследования, который называют "маски-шоу стоп!".

"Что касается жалоб по нарушениям закона "маски-шоу стоп!", то совет бизнес-омбудсмена получил одну или две жалобы. Это немного, учитывая, что закон вступил в силу 7 декабря. Мы получаем довольно много жалоб на правоохранителей, но они касаются нарушений, совершенных до вступления в силу этого закона", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", который ограничивает давление силовиков на бизнес.

"Однако три месяца – это слишком маленький срок, чтобы судить о том, как работает закон", – подчеркнул он.

При этом А.Шемета отметил, что с начала года совет бизнес-омбудсмена получил значительное количество жалоб, многие из которых касаются блокировки налоговых накладных.

"Обычно жалоб в начале года было несколько меньше – Новый год, праздники. Но в 2018-м эта тенденция не действует. Много жалоб на правоохранительные органы, но также большая часть касается блокировки налоговых накладных. Несмотря на то, что действовала приостановка, слишком много накопилось старых проблем в этом вопросе. В прошлом квартале 50% всех жалоб приходилось на блокировку накладных, а в этом около 40%. Это – основная причина роста жалоб. По остальным вопросам ситуация стабильная", – сообщил бизнес-омбудсмен.

В конце 2017 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, приостановила на два месяца работу системы мониторинга и критериев оценки рисков (СМКОР), чтобы выработать новое решение. Кабинет министров своим постановлением возложил разработку и утверждение новых критериев риска на Государственную фискальную службу (ГФС) при согласовании с Министерством финансов.

"Кстати, ГФС должна была сделать это до 1 марта. Но на сегодня мы не имеем этих критериев. Мы очень серьезно работаем и с Минфином, и с ГФС, чтобы новые критерии не внесли субъективизм. Есть опасения, что может быть ручное регулирование. Мои сотрудники учувствуют в заседаниях рабочих групп, которые рассматривают эти критерии. Пока там нет полного консенсуса. Но обещают утвердить критерии к концу этой недели или на следующей", – прокомментировал бизнес-омбудсмен.

Правительство Украины в ноябре 2014 года решило создать Совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Основная его задача – рассмотрение жалоб бизнеса на действие чиновников, разработка рекомендаций властям в сфере предпринимательства. В декабре того же года бизнес-омбудсменом был назначен экс-комиссар ЕС по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдас Шемета.