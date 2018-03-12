Экономика

17:08 12.03.2018

"Укрзализныця" в 2018г полностью обеспечит перевозки военных во время сопровождения ими эшелонов

"Укрзализныця" в 2018г полностью обеспечит перевозки военных во время сопровождения ими эшелонов

 "Укрзализныця" обязуется в текущем году полностью обеспечить военных специальными вагонами при сопровождении ими эшелонов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов в ходе презентации вагонов, переоборудованных под перевозки военных, в Киеве в понедельник.

"Сегодня мы презентуем новые вагоны сопровождения военных эшелонов. Год назад руководство государства поставило задачу существенно улучшить условия перевозок наших военных во время сопровождения эшелонов. К сожалению, должны признаться: такие перевозки осуществлялись в вагонах-теплушках", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, переоборудованы технические вагоны (рефрижераторы) в специальные для сопровождения военных эшелонов.

"Все было сделано силами "Укрзализныци" на ее предприятиях. Стоимость переоборудования одного вагона составила 250 тыс. грн. На сегодня переоборудовано 15 вагонов", - сказал он.

В текущем году планируется переоборудовать еще 15 вагонов, чтобы полностью обеспечить потребность военных в перевозках во время сопровождения ими эшелонов.

"По сравнению с тем, что было раньше, в условиях которых воины работали во время выполнения задач, это совсем иной уровень перевозок. Думаю, в сжатый срок Министерство обороны проведет приемку вагонов, и защитники страны получат достойные условия работы, в том числе на "Укрзализныце", - констатировал и. о. предправления "Укрзализныци".

По его словам, вагоны, предназначенные для сопровождения военных эшелонов, рассчитаны на восемь человек. Они оборудованы туалетом, душем, отоплением, кухней, местами несения караула, сейфом для хранения оружия. Их тестовая эксплуатация перед сдачей в постоянное пользование состоится 13 марта,

"Мы получили качественную работу на невысокую цену. Уверен: Минобороны уже на этой неделе подпишет акты приемки-передачи и примет первую партию вагонов", - отметил присутствующий на презентации замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможном наличии еще каких-либо серьезных проблемах в перевозках грузов он ответил, что это была единственная проблема, которую "Укрзализныця" успешно решила.

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