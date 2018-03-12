Патрульная полиция использует свой Информационный портал для проверки достоверности полиса ОСАГО

Полицейские во время осуществления контроля, за соблюдением правил дорожного движения используют информационные ресурсы системы Информационного портала Национальной Украины для проверки действительности договоров внутреннего или международного ("зеленая карта") обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Об этом говорится в официальном ответе Департамента патрульной полиции на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о готовности сотрудников полиции к введению в Украине электронного полиса ОСАГО.

В официальном ответе, в частности подчеркивается, что согласно ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административные нарушения, управление транспортным средством лицом, которое не имеет при себе свидетельства водителя определенной категории, регистрационный документ на транспортное средство, а также полис (договор) ОСАГО влечет наложение штрафа в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также отмечается, что согласно распоряжению Нацкомфинуслуг от 31 августа 2017 года в Украине с 7 февраля 2017 года договора ОСАГО могут заключаться в электронной форме.

В ответе Департамента патрульной полиции подчеркивается, что во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти, проводится работа по внесению изменение в соответствующие нормативно-правовые акты, которые регламентируют правоотношения в этой сфере.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб, в настоящее время рабочие группы, в которые входят представители Нацполиции и Нацкомфинуслуг разработали изменения в Правила дорожного движения.

"Там будут указаны два вида полисов: электронный и обычный. Также будет указано, что наличие полиса может проверяться путем предъявления его на бумажном или электронном носители, либо подтверждением из Централизованной базы данных (МТСБУ). Правила дорожного движения утверждает Кабинет министров. Подготовкой изменений занимается полиция, но уже текстовки есть", отметил он.

По его словам, Нацполиция внедрила у себя новую систему проверки, в том числе с помощью ЦБД Моторного бюро.

"Действительно в самом начале было несколько штрафов, когда еще не разобрались, что это такое. Сейчас полиция в тестовом режиме проверяет действительность полисов, в том числе и через ЦБД. Случаи штрафов наверное возможны, но не из-за того, что полиция против электронного полиса, а в связи с тем что не до конца получили инструкции как проверять .Полиция довольно лояльно и с приветствием отнеслась к этим вещам", подчеркнул член Нацкомфинуслуг.