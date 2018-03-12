Экономика

16:31 12.03.2018

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд

Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд

Сумма иска, поданного НАК "Нафтогаз Украины" и ее шестью дочерними компаниями в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в связи с захватом РФ активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд, сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (…) $5 млрд было без процентов (сумма иска – ИФ), $8 млрд - с ожидаемыми процентами", - сказал он в ходе дискуссии в Facebook.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Ю.Витренко оценивал сумму поданного "Нафтогазом Украины" иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.

Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ по захваченным в Крыму активам запланировано на май.

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