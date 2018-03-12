Кабмин поддерживает законопроект "О валюте"- Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком Украины и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте".

"Законопроект "О валюте" очень качественно подготовлен Национальным банком. И я рад что сегодня президент его направит в парламент", - сказал премьер на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

В.Гройсман подчеркнул, что это хорошая законодательная инициатива, которую правительство намеренно поддерживать.

Премьер также выступил за скорейшее принятие Верховной Радой данного документа.

Как сообщалось, НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор.

В соответствии с предложениями НБУ, после принятия Верховной Радой закона "О валюте" понадобится шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов центробанка с нормами закона. Только после этого закон вступит в силу.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

5 марта 2018 года замглавы центробанка Олег Чурий сообщил, что Национальный совет реформ при президенте Украины, после рассмотрения 2 марта разработанного НБУ проекта закона "О валюте", рекомендовал рассмотреть документ как неотложный.

"Национальный совет реформ не только поддержал этот законопроект, но также рекомендовал рассмотреть его как неотложный, поскольку он очень важен для развития рынка и продвижения Украины в направлении свободного движения капитала", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В целом, добавил О.Чурий, разработанный и представленный законопроект, поддержан большинством участников рынка. Над финальным документом в настоящее время работают юристы с точки зрения технических правок, необходимых для внесения документа в парламент. Субъектом законодательной инициативы, который будет вносить документ в Верховную Раду, выступит президент.