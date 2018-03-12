Экономика

15:31 12.03.2018

АМКУ предлагает возложить на Минэнергоугля обязательства по расчету индикативных цен на нефтепродукты

АМКУ предлагает возложить на Минэнергоугля обязательства по расчету индикативных цен на нефтепродукты

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает Кабинету министров возложить на Министерство энергетики и угольной промышленности обязательства по расчету индикативных цен на нефтепродукты, говорится в отчете АМКУ за 2017 год обнародованном на веб-сайте ведомства.

Соответствующую инициативу АМКУ изложил в письме в адрес премьер-министра от 1 декабря 2017 года.

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"Предложено: с целью стабилизации ценовой ситуации на рынках бензинов, дизельного топлива и СУГ, содействия оперативному выявлению и пресечению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на этих рынках … поручить Минэнергоугля возобновить работу по расчету и обнародованию отечественных индикативных цен на нефтепродукты (разработать и утвердить прозрачную и единую методика расчета индикативных цен на топливо)", - отмечено в отчете в АМКУ.

Как сообщалось, в прошлом при Минэнергоугля действовала экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности – она рассчитывала индикативные цены на нефтепродукты.

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