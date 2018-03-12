АМКУ предлагает возложить на Минэнергоугля обязательства по расчету индикативных цен на нефтепродукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает Кабинету министров возложить на Министерство энергетики и угольной промышленности обязательства по расчету индикативных цен на нефтепродукты, говорится в отчете АМКУ за 2017 год обнародованном на веб-сайте ведомства.

Соответствующую инициативу АМКУ изложил в письме в адрес премьер-министра от 1 декабря 2017 года.

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"Предложено: с целью стабилизации ценовой ситуации на рынках бензинов, дизельного топлива и СУГ, содействия оперативному выявлению и пресечению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на этих рынках … поручить Минэнергоугля возобновить работу по расчету и обнародованию отечественных индикативных цен на нефтепродукты (разработать и утвердить прозрачную и единую методика расчета индикативных цен на топливо)", - отмечено в отчете в АМКУ.

Как сообщалось, в прошлом при Минэнергоугля действовала экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности – она рассчитывала индикативные цены на нефтепродукты.