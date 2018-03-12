Экономика

12:06 12.03.2018

Союз фермеров Германии выступил за отмену взаимных санкций ЕС и России

Союз фермеров Германии выступил за отмену взаимных санкций ЕС и России

Немецкий крестьянский союз (DBV) выступил за постепенную отмену взаимных экономических санкций Евросоюза и России, сообщает Deutsche Welle.

"Мы сильно пострадали от эмбарго", - заявил агентству dpa председатель союза Йоахим Руквид. По его словам, Россия была для аграрного сектора Германии "важным рынком с торговым оборотом в 1,6 млрд евро в год".

Й.Руквид добавил, что российские ограничительные меры оказали крайне негативное влияние на немецкие аграрные предприятия, в частности, привели к обвалу цен на яблоки и свинину. По его словам, немецкие фермеры уже потеряли российский рынок.

"Пройдут годы, прежде чем его удастся вернуть, может быть, даже десятилетие. Россия уже существенно увеличила собственное производство свинины и молочной продукции", - заявил председатель Немецкого крестьянского союза.

"Мы были одними из первых, кто потребовал вести с Россией интенсивные переговоры с целью отмены взаимных санкций, и мы по-прежнему призываем к этому политиков", - подчеркнул Й.Руквид.

Российское продовольственное эмбарго действует с 7 августа 2014 года. Оно, в частности, распространяется на поставки продуктов питания из ряда стран, поддержавших антироссийские санкции, в том числе и из государств ЕС.

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