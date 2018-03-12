ЕК отвергла предложенные "Метинвестом" и другими экспортерами г/к проката обязательства для неприменения антидемпинговых пошлин

Европейская комиссия (ЕК) отвергла предложенные группой "Метинвест" и другими экспортерами горячекатаного проката из Украины, РФ, Ирана и Бразилии ценовые обязательства в обмен на неприменение к ним ранее введенных антидемпинговых пошлин.

Согласно решению Еврокомиссии от 8 марта, опубликованном в официальном журнале ЕС 9 марта текущего года, вердикт вступил в силу на следующий день после публикации в официальном вестнике, то есть с 10 марта 2018 года.

При этом уточняется, что пять экспортеров Украины, РФ, Ирана и Бразилии направили в ЕК свои ценовые обязательства в обмен на неприменение к ним антидемпинговых пошлин. Так как эти предложения были сделаны в конце проводившегося расследования, Комиссия не смогла их проанализировать в соответствии с установленными сроками, до вынесения решений в рамках расследований, обязавшись в исключительном порядке сделать это позже. После вынесения окончательных выводов по расследованию и публикации ограничительных мер в ЕК было направлено ценовое обязательство еще от одного экспортера, шестого по счету.

Еврокомиссия 18 декабря 2017 года проинформировала заявителей о намерении отклонить все предложенные ими обязательства. В свою очередь, заявители дали дополнительные пояснения и сделали поправки к своим обязательствам, также было проведено их слушание.

Кроме того, 3 января текущего года Комиссией был получен запрос правительства Украины о проведении консультации в соответствии со статьей 50-бис Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Консультации были проведены 26 января 2018 года, письменные комментарии предоставлены 31 января.

"Соответствие и практичность всех предложений были оценены в свете применяемых правовых рамок, в том числе Соглашения об ассоциации ЕС-Украина в случае с украинским экспортным производителем ("Метинвест" - ИФ)", - отмечается в решении ЕК.

При этом уточняется, что экспортные производители из разных стран предложили один минимум цены импорта ("MIP") на тонну для определенного объема экспорта в ЕС, выше этого объема - MIP выше или ниже, с различными оговорками. Экспортные производители также предложили механизм регулировки цены при поставках продукции в ЕС.

Вместе с тем, ЕК считает, что предложения, основанные на одном среднем MIP, являются неадекватными, так как не исключают нанесение ущерба демпингом для всех товарных позиций, в частности, наиболее дорогих. Более точной и приемлемой Комиссия находит применение ограничительной меры в виде фиксированной суммы (пошлины) для конкретной компании, что отражает нанесенный демпингом ущерб, и защищает производителей ЕС. К тому же, в таком случае легче контролировать перекрестную компенсацию для аффилированных (связанных) компаний. Также ЕК нашла ряд других отрицательных моментов в применении MIP.

В итоге ЕК отвергла все предложения по ценовым обязательствам, в том числе и в рамках соглашения об ассоциации ЕС-Украина, предоставив соответствующие пояснения.

Как сообщалось, ЕК в октябре 2017 года приняла решение о введении фиксированной антидемпинговой пошлины на горячекатаный прокат производства группы "Метинвест" в размере EUR60,5/тонна, которая также будет применяться ко всем украинским поставщикам данной продукции. В ходе расследования был установлен факт поставок со стороны "Метинвеста" по демпинговым ценам, что нанесло ущерб европейским производителям аналогичной продукции.

При этом ЕК при расчете нанесения ущерба со стороны группы "Метинвест" исключило поставки одного из предприятий группы, находящегося на неподконтрольной территории, определив ситуацию как форс-мажорную.

В ходе расследования было определено, что продукция группы "Метинвест" поставлялась в ЕС с демпинговой маржой в размере 19,4%.

Группа "Метивест" вышла с предложением о возможности замены действия фиксированной антидемпинговой пошлины на ценовые обязательства по поставкам.

Пошлины также были введены на продукцию из РФ, Ирана и Бразилии. Размер пошлин - от EUR17,6/тонна до EUR96,5/тонна. При этом фиксированная пошлина на горячекатаный прокат ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) составила EUR53,3 за тонну, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" – EUR96,5 за тонну, ПАО "Северсталь" – EUR17,6 за тонну.

Инициатором введения пятилетних антидемпинговых пошлин выступила Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer).

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".