Экономика

11:11 12.03.2018

Украина требует от России и "Газпрома" выполнения решения Стокгольмского арбитража – Гройсман

Украина требует от России и "Газпрома" выполнения решения Стокгольмского арбитража – Гройсман

 Власти Украины требуют от российского газового монополиста ПАО "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитражного суда по газовым спорам с НАК "Нафтогаз Украины", заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Украина остается на позиции выполнения решения суда. Мы, как демократическое, цивилизованное государство не даем оценку суду, а говорим о том, что его надо выполнять. И требуем от России, "Газпрома", выполнить решение Стокгольмского арбитража", - сказал он по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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