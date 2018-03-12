Экономика

10:05 12.03.2018

Комиссия по международной торговле США согласилась с Минторгом о демпинговых поставках катанки из Украины и ЮАР

Комиссия по международной торговле США (USITC) вынесла финальное определение о поставках катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины и ЮАР ниже рыночных (справедливых) цен и нанесении ущерба американской промышленности.

Как сообщается в информации комиссии, данное определение принято 1 марта текущего года и опубликовано в Federal Register 7 марта.

При этом уточняется, что определение сделано на основании соответствующего расследования и выводов Министерства торговли США (The Department of Commerce).

После данного определения комиссии USITC Минторг США должен ввести окончательные антидемпинговые пошлины.

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