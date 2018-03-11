Экономика

11:02 11.03.2018

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

 Энергоблок № Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"11 марта 2018 года в 00:05 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

В ведомстве напоминаю, что Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕК обсудила с Японией и США ситуацию с американскими импортными пошлинами на сталь и алюминий, дискуссия продолжится на следующей неделе

Профсоюзы "ArcelorMittal Кривой Рог" вновь намерены митинговать за повышение зарплаты, сохранении рабочих мест и повышение их безопасности

Комиссия по международной торговле США согласилась с Минторгом о демпинговых поставках катанки из Украины и ЮАР

ЕК одобрила новую программу помощи для Украины до 1 миллиарда евро

МХП объявил о рефинансировании евробондов-2020 и роад-шоу нового выпуска

Правительство принимает меры для выведения украинской продукции из-под санкций США

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу

Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий

Если "Газпром" не будет платить компенсацию, будем арестовывать имущество – Порошенко

МВФ продолжает настаивать на принятии закона об Антикоррупционном суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА