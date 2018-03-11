Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта

Энергоблок № Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"11 марта 2018 года в 00:05 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Окончание ремонта планируется 26 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

В ведомстве напоминаю, что Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.