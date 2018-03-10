ЕК обсудила с Японией и США ситуацию с американскими импортными пошлинами на сталь и алюминий, дискуссия продолжится на следующей неделе

Европейская комиссия объявила в субботу о состоявшейся в Брюсселе встрече члена ЕК по торговле Сесилии Мальмстрем, министра экономики и промышленности Японии Хиросигэ Секо и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, которые обсуждали перепроизводство стали.

"Совещание стало продолжением сотрудничества между тремя сторонами, начатого в кулуарах министерской встречи Всемирной торговой организации в декабре прошлого года, для решения таких вопросов, как практика, нарушающая торговлю, которая приводит к серьезным перепроизводствам в глобальных масштабах в таких секторах, как сталь", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

В нем сообщается, что на совещании "были достигнуты договоренности о дальнейших шагах в этом сотрудничестве, таких как разработка более жестких правил в отношении субсидий для промышленности, усиление требований к уведомлениям ВТО и активизация обмена информацией в отношении действий, нарушающих торговлю".

По итогам встречи три стороны выпустили отчет, в котором были изложены согласованные совместные усилия, отмечается в сообщении ЕК.

На встрече еврокомиссар С.Мальмстрем и министр Х.Секо также подняли вопрос перед американским торговым представителем о решении президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на ряд изделий из стали и алюминия. Они подчеркнули, что в Европейском союзе и в Японии серьезно обеспокоены объявленными мерами. Как давние партнеры США в области безопасности они ожидают, что экспорт ЕС и Японии в США будет освобожден от применения более высоких тарифов.

Член ЕК С.Мальмстрем также встретилась с торговым представителем США Р.Лайтхайзером, чтобы продолжить обсуждение этого вопроса дальше и получить дополнительную ясность относительно процесса, связанного с объявленными мерами, говорится в коммюнике.

После консультаций она написала в своем "Твиттере": "У меня была откровенная дискуссия с американской стороной о серьезной нерешенной проблеме тарифов на сталь и алюминий. Как близкий партнер Соединенных Штатов по безопасности и торговле Европейский Союз должен быть исключен из объявленных мер. Однако однозначной ясности в отношении точной процедуры освобождения от обложения в США нет, так что дискуссии продолжатся на следующей неделе".

В минувшую пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии, курирующий конкуренцию и торговлю, Юрки Катайнен предупредил журналистов, что не стоит ждать, что на этой первой встрече сразу все будет решено.

"Завтрашнее совещание - это одно из совещаний. Не окончательное совещание. То, чего мы желаем, - это большей ясности. Такова на завтра главная цель. Но я почти убежден, что дискуссия продолжится в дальнейшем", - сказал Ю.Катайнен.