Экономика

09:35 09.03.2018

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу после падения накануне до трехнедельного минимума из-за официальных данных о росте нефтедобычи в США, пишет Dow Jones.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 кв 9 марта увеличилась на $0,18 (0,28%) - до $63,79 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу поднялась на $0,16 (0,27%) - до $60,28 за баррель.

В четверг 8 марта Brent подешевела на 73 цента (1,13%), до $63,61 за баррель, а стоимость WTI упала на $1,03 (1,68%), до $60,12 за баррель.

Неделю нефть также завершает в минусе уже второй раз подряд.

"Растущий рост производства нефти в США снова стал негативным фактором для рынка нефти, и его влияние все усиливается. Темпы повышения в три-четыре раза превышают прогнозы для 2018 года. Рынок не учел столь резкое повышение операций upstream на внутреннем рынке", - отметил Тайлер Ричи из Sevens Report.

Согласно еженедельным данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране в очередной раз установила рекорд - 10,369 млн баррелей в сутки (б/с), на 86 тыс. б/с больше, чем неделей ранее.

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