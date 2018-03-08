Экономика

16:45 08.03.2018

Трамп обещал проявить гибкость при определении того, против кого будут направлены новые тарифы на сталь и алюминий

Трамп обещал проявить гибкость при определении того, против кого будут направлены новые тарифы на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заверил, что проявит гибкий подход в области введения новых ввозных пошлин на сталь и алюминий.

"Жду в 3:30 сегодня (23:30 мск) встречи в Белом доме. Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность. При этом мы должны проявить большую гибкость и дух сотрудничества в отношении тех, кто является нашими истинными друзьями, кто честно относится к нам как в области торговли, так и в военной сфере", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в "Твиттере".

Как сообщают СМИ, на 15:30 по местному времени назначена церемония подписания соответствующего документа, касающегося новых импортных пошлин. В сообщениях отмечается, что подписанию может предшествовать обсуждение вопроса с заинтересованными чиновниками.

Решение Д.Трампа стало неожиданностью как для американских законодателей, так и для некоторых членов администрации.

В мире, в частности среди европейских партнеров США, раздаются требования о необходимости жесткого ответа на такие действия Д.Трампа.

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