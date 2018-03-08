Экономика

14:25 08.03.2018

Правительство Эстонии дало разрешение на строительство газопровода Эстония-Финляндия

Правительство Эстонии дало разрешение на строительство газопровода Эстония-Финляндия

Правительство Эстонии на заседании в четверг дало разрешение государственной энергетической компании АО Elering на строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Как сообщила пресс-служба правительства, газопровод начнется с эстонского полуострова Пакри (Pakri) и пройдет по дну Финского залива до Инкоо (Inkoo) в Финляндии. Разрешение дано на сооружение газопровода в особой экономической зоне Эстонии, его длина в водах Эстонии составит около 32,8 километров.

В ходе подготовительных работ уже исследовано трансграничное влияние газопровода на окружающую среду и проведены необходимые экологические исследования.

"Строительство Balticconnector не будет сопровождаться таким негативным воздействием на окружающую среду, которого нельзя избежать", - говорится в сообщении.

Проект строительства газопровода является частью общеевропейской энергетической сети Европейского союза TEN-E, целью которого является обеспечение эффективно работающего энергетического рынка и его диверсификация.

Как сообщила компания АО Elering, строительство может начаться во второй половине нынешнего года.

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