Экономика

11:05 08.03.2018

Глава МИД Франции призвал Европу к твердости в ситуации с планами США поднять ввозные пошлины на сталь и алюминий

Глава МИД Франции призвал Европу к твердости в ситуации с планами США поднять ввозные пошлины на сталь и алюминий

Европа должна проявить твердость в отношении объявленных президентом США Дональдом Трампом планов повысить ввозные тарифы на сталь и алюминий, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Европа должна продемонстрировать свою мощь, проявить твердость", - сказал он в эфире телеканала CNews в четверг.

О намерениях поднять ввозные пошлины на сталь и алюминий Д.Трамп заявил на минувшей неделе. Президент США пообещал, что подпишет указ о пошлинах на сталь из всех стран в размере 25%, на алюминий - 10%.

7 марта председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на пресс-конференции в Люксембурге, что после объявления Д.Трампом планов введения новых импортных пошлин на сталь и алюминий существует риск серьезного торгового спора между Соединенными Штатами и остальным миром, включая ЕС.

"Президент Трамп недавно сказал, я цитирую: "торговые войны хороши, и в них легко побеждать". Но правда совсем противоположная: торговые войны плохи, и в них легко проиграть. По этой причине я твердо верю, что настало время политикам по обе стороны Атлантики действовать ответственно", - сказал глава Евросовета.

"Учитывая, что заявление президента Трампа может иметь последствия для наших граждан и европейского бизнеса, не говоря уже о глобальной экономике, я буду предлагать, чтобы лидеры ЕС провели внеочередные дебаты о торговле на предстоящем саммите (22-23 марта - ИФ)", - объявил Д.Туск.

По его словам, у Евросоюза должна быть четкая цель сохранить жизнеспособность торгового мира. И, при необходимости, следует "защитить европейцев от турбулентности торговли, в том числе путем пропорционального реагирования в соответствии с правилами ВТО".

В этот же день член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем сообщила, что ЕС ведет интенсивные контакты с американской стороной в связи с объявленными намерениями Д.Трампа.

"Так как до сих пор нет никакого решения, Европейский союз пока не предпринял официальных шагов. Тем не менее, мы дали ясно понять, что, если такая мера будет принята, это подвергнет опасности тысячи рабочих мест в Европе, и на это нужна твердая и пропорциональная реакция", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

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