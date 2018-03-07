Медь готова к новому ралли

На мировом рынке присутствуют все условия для нового ралли цен на медь, считает старший вице-президент компании Freeport-McMoRan Inc. Хавьер Таргетта.

По его словам, спрос на металл будет расти благодаря увеличению производства электромобилей, а также его использованию в технологиях по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Эти сферы используют в четыре раза больше меди, чем традиционные автомобили и традиционная энергетика.

"Следующее десятилетие будет потрясающим, - приводит слова Х.Таргетты агентство Bloomberg. - Спрос из этих сфер уже подскочил, и во второй половине 2020-х годов можно ожидать всплеска потребления меди".

При этом новых шахт по добыче меди открывается мало, и в будущем возможен ее дефицит, отмечает эксперт. Одна из причин кроется в том, что компании предпочитают увеличивать свои показатели за счет слияний и поглощений, вместо того, чтобы вкладываться в расширение добычи.

"Всегда есть соблазн сделать все как можно быстрее", - сказал Х.Таргетта.

В среду на бирже COMEX медь с поставкой в мае подешевела на 1%, до $3,128 за фунт. С начала года стоимость опустилась на 5,4%.

Freeport является крупнейшим производителем меди из числа компаний, акции которых торгуются на бирже.