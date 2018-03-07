Минфин повысил ставку по 3-месячным ОВГЗ до 17,5%

Министерство финансов Украины вслед за повышением Национальным банком (НБУ) учетной ставки, установило во время очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), 6 марта, ставку отсечения по трехмесячным ценным бумагам на уровне 17,5% годовых, сообщается на веб-сайте ведомства.

Во время предыдущих аукционов, 20 и 27 февраля, доходность ОВГЗ со сроками обращения 77 и 84 дней была ограничена на уровне 16% годовых.

Министерство также повысило курс отсечения - до 17% годовых, по ОВГЗ со сроком обращения от шести до 12 месяцев. Ранее предельная доходность таких выпусков была установлена на уровне 16,4%-16,5% годовых.

В итоге, Минфин на аукционе 6 марта продал трехмесячные ОВГЗ на общую сумму 184,453 млн грн со средневзвешенным уровнем доходности 17,43% годовых, полугодовые - на 144,247 млн грн со средневзвешенной ставкой 16,92% годовых, восьмимесячные - на 431 млн грн со средневзвешенной ставкой 16,99% годовых и годовые - на 300,768 млн со средневзвешенной ставкой 16,93% годовых.

Повышение ставок коснулось также длинных выпусков.

Министерство на аукционе 6 марта помимо коротких облигаций, разместило двухлетние ОВГЗ на 100 млн грн со средневзвешенной доходностью 16,13% годовых и трехлетние – на 136 млн грн со средневзвешенной доходностью 16,07% годовых. Курс отсечения по соответствующим выпускам был установлен на уровне 16,15% годовых, тогда как ранее он находился ниже 16% годовых.

По итогам аукциона сумма привлеченных в госбюджет средств составила 1,228 млн грн, в том числе от трехмесячных ОВГЗ – 176,77 млн грн, шестимесячных – 133,024 млн грн, восьмимесячных - 383,513 млн грн, годовых – 295,856 млн грн, двухлетних – 101,46 млн грн и трехлетних – 137,279 млн грн.

Как сообщалось, НБУ решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

Это уже четвертое решение о повышении учетной ставки: Нацбанк повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.