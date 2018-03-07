Экономика

10:46 07.03.2018

Экс-директор филиала "Инпромбанка", подозреваемый в завладении 52 млн грн, предстанет перед судом

Киевская местная прокуратура №6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" (Инпромбанк), который подозревается в незаконном завладении 52 млн грн банковских средств.

"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

Как сообщалось, досудебное расследование установило, что подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн грн.

По результатам расследования ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

"Инпромбанк" основан в 1993 году. НБУ отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации "Инпромбанка" в марте 2012 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прокуратура Киева задержала директора "Элита центра" при попытке очередной аферы

Прокуратура подала иск о возврате Киеву пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала"

Прокуратура АР Крым требует от российской авиакомпании EUR354,4 тыс.

Военная прокуратура предлагает МЭРТ остановить внешнеэкономическую деятельность "Крымского титана"

Прокуратура предотвратила взыскание c "Укрзализныци" 1,5 млрд грн в пользу Сбербанка

Генпрокуратура и Госфинмониторинг остановили финоперации на счетах банков, в которые перечислены средства из банка сына Януковича

Risoil обвиняет крымское управление ГПУ в открытии незаконного уголовного производства

Прокуратура Полтавщины пресекла незаконное предоставление нефтегазоносных недр частной структуре

Прокуратура Киева повторно арестовала МФК "Гулливер"

Военная прокуратура через суд требует вернуть переплаченные "Львовскому бронетанковому" 6,5 млн грн за оборонный заказ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина с 27 февраля израсходовала 0,9 млрд куб. м газа из ПХГ, но оставшихся запасов достаточно

Daimler заинтересован в расширении сотрудничества с китайской Geely

"Укрнафта" выставит на торги 14 марта на УМВБ 289 тыс. тонн нефти

НБУ на аукционе в среду купил $58,8 млн по курсу до 26,12 грн/$1

Предприятия Украины увеличили в январе потребление газа на 33,8%, население и бюджетники снизили на 18,8%

Фондовые индексы Европы падают, акции сталепроизводителей дешевеют на новости об отставке Кона

Минфин повысил ставку по 3-месячным ОВГЗ до 17,5%

Кубив обсудил с ЕИБ сотрудничество в энергетических и транспортных проектах

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн

Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА