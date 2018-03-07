Украина и Армения договорились о либерализации грузовых автоперевозок и пассажирских авиаперевозок

Украина и Армения достигли договоренности о либерализации международных автомобильных перевозок и постепенной отмены разрешений на такие перевозки, а также для украинских авиакомпаний предложена "5-ая свобода" для увеличения рейсов из Еревана.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя министра Виктора Довганя с министром транспорта Армении Ваганом Мартиросяном, во время визита в Ереван, который состоялся 5-6 марта 2018 года.

Во время визита также состоялась межправительственная встреча национальных секретарей ТРАСЕКА, где стороны обсудили развитие международного транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия и увеличение товаропотока на паромных линиях Черноморск - Батуми-Поти.

В.Довгань отметил, что транзит через Армению в Иран крайне важен для Украины, так как он открывает новые рынки для экспорта и импорта, например битума для строительства дорог.