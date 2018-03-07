Украэрорух стал участник проекта Евроконтроля по совершенствованию системы отбора авиадиспетчеров

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) присоединилось к исследованию Евроконтроля по валидации опросника FEAST Personality Questionnaire (FPQ), который определяет личностные характеристики, необходимые кандидатам на должность диспетчера управления воздушным движением (УВД).

Как сообщила пресс-служба предприятия, таким образом, для формирования эталона личностных характеристик будущих европейских авиадиспетчеров Евроконтроль использует и личностные характеристики украинских авиадиспетчеров, которые стали участниками этого исследования.

В сообщении уточняется, что FPQ является составной пакета тестов FEAST (First European Air traffic controllers Selection Test-package), разработанных Евроконтролем для профессионального отбора диспетчеров управления воздушным движением, которые соответствуют установленным требованиям по уровню развития профессионально необходимых способностей и личностных характеристик. В разработке опросника FPQ приняли участие более 200 специалистов стран-членов Евроконтроля, осуществляющих профессиональную подготовку диспетчеров УВД.

Результаты валидации опросника FPQ позволят Евроконтролю получить достоверные данные о соответствии разработанной модели личностных характеристик кандидатов имеющимся личностным характеристикам действующих диспетчеров УВД Европейского региона. Это поможет усовершенствовать рекомендованные Евроконтролем профили личностных характеристик для кандидатов в диспетчеры УВД.

Специалисты отдела управления персоналом Украэроруха привлекли к проекту Евроконтроля 87 диспетчеров УВД регионального структурного подразделения «Киевцентраэро» в возрасте до 35 лет и протестировали их с использованием онлайн платформы Евроконтроля FEAST.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), создано в 1992 году. Является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС). Среди основных задач предприятия - обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечения деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства.