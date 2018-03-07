"Укрзализныця" назначила к Международному женскому дню 18 дополнительных поездов

ПАО "Укрзализныця", для удобных путешествий пассажиров во время празднования Международного женского дня, открыла продажу билетов еще на два дополнительных поезда, которые будут курсировать на направлениях Киев-Львов и Ужгород-Киев.

Как сообщила пресс-служба ПАО, всего на период с 7 по 12 марта "Укрзализныця" назначила уже 18 дополнительных поездов и дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити".

Поезд № 243/244 Киев-Львов будет курсировать в обоих направлениях 11 марта. Отправление из Киева в 05:25, прибытие во Львов в 14:20. Из Львова в 09:40 и прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 239 Ужгород-Киев отправится из Ужгорода 11 марта в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

Ранее сообщалось о назначении на март 16 дополнительных поездов. Так, поезд №224/223 Одесса-Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

Поезд №258/257 Одесса-Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45.

Поезд №217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов курсировать 7 и 10 марта в сторону Запада, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15.

Поезд №177 Киев-Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд №152/151 Киев - Херсон выполнит рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев 19:33.

Поезд №191/192 Киев-Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд №179 Днепр-Киев – выполнит рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.

Поезд №197/198 Киев-Ковель курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.

Поезд №207 Киев-Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода, 8 и 11 марта - обратно.

Поезд №235 Харьков-Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10:27 и прибывать на следующий день в 11:50. Обратно отправляться 8 и 11 марта в 18:00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19:37.

Поезд №246 Одесса-Черновцы отправится из Одессы 9 марта в 16:44, прибудет в Черновцы в 10:02. Обратно 10 марта отправится в 15:37, прибудет в Одессу в 10:02.

Поезд №270/269 Одесса-Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта в 19:22, прибывать в Харьков на следующий день в 11:03. Обратно отправление 7 и 12 марта в 20:55, прибытие в Одессу в 13:54.

Поезд №276/275 Львов-Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и прибытие в Днепр в 5:16. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23.

Поезд №249/250 Киев- Ивано-Франковск -Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в столицу в 10:28.

Поезд №202/201 Жмеринка-Киев отправится 7 марта из Жмеринки в 10:33 и прибудет в Киев в 14:48. И 12 марта поезд отправится из Киева в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25.

Поезд №292/291 Хмельницкий-Киев отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в Киев в 15:32. 12 марта поезд отправится из Киева в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.

В дополнительные рейсы также отправятся следующие скоростные поезда: №787/788 Харьков-Константиновка - 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в 9:50.

Поезд №747 Киев-Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправления из Тернополя в 4:04 и прибытие в Киев в 10:01.

Поезд №720/719 Киев-Харьков отправится из Киева 13 марта в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта в 5:48 и прибудет в Киев в 11:07.