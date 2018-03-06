Экономика

21:54 06.03.2018

Оружейная компания Remington отложила банкротство на неделю

Американский производитель оружия Remington Outdoor Co. отложил подачу заявления о банкротстве в суд на неделю, поскольку Bank of America отказался от участия в согласительной процедуре с кредиторами.

Как говорится в сообщении на сайте Remington, дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта. О предстоящем банкротстве оружейная компания объявила еще 14 февраля.

Административным агентом в рамках согласительной процедуры вместо Bank of America выступит Ankura Trust Co., которая специализируется на работе с проблемными компаниями и долгами.

Как ожидается, реструктуризация в процессе банкротства позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.

Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.

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