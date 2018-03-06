Инвесткомпания из группы Банка Грузии разместит на этой неделе облигации на $300 млн в Ирландии

Инвестиционная компания Georgia Capital, входящая в BGEO Group PLC (холдинговая компания Банка Грузии, одного из крупнейших коммерческих банков страны), во вторник объявила о решении разместить на этой неделе на Ирландской фондовой бирже облигации в объеме $300 млн.

Как говорится в сообщении BGEO Group, ставка купона будет составлять 6,25% годовых, срок погашения - март 2024 года.

Ожидается, что номинированные в долларах США облигации будут размещены 9 марта 2018 года. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan и Citi совместно с Renaissance Capital и дочерней компанией Банка Грузии Galt & Taggart.

В пресс-релизе отмечается, что выпуск этих облигаций будет первым, осуществленным небанковской и не находящейся в государственной собственности компанией из Грузии.

Как сообщалось, в июле 2017 года BGEO Group объявила о новой стратегии, предусматривающей разделение группы на банковский и инвестиционный бизнесы. Тогда же говорилось, что процесс разделения бизнесов завершится в первой половине 2018 года и "принесет обеим независимым компаниям дополнительно долгосрочную выгоду, поскольку каждая из них будет иметь расширенные возможности для роста".

Банковским направлением будет управлять компания Bank of Georgia Group, а инвестиционным - Georgia Capital, которые будут иметь независимые наблюдательные советы и советы директоров, и будут отдельно представлены на Лондонской фондовой бирже (LSE).

BGEO Group (ранее - Bank of Georgia Holdings Plc) владеет 99,51% акций Банка Грузии, который является головной структурой группы компаний, зарегистрированных в Грузии, Белоруссии и на Кипре. В BGEO Group, помимо самого банка, входят также крупнейшая в стране интегрированная медицинская компания Healthcare Group PLC (GHG), энергетическая компания Georgia Global Utilities (GGU), девелоперская компания M2 Real Estate, страховая компания "Алдаги" и винная компания "Телиани вэлли", которые после завершения процесса разделения группы объединятся в Georgia Capital PLC.

Активы BGEO Group PLC в 2017 году выросли на 17,1% и на начало 2018 года составляли $6 млрд 168,1 млн.