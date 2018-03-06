Экономика

21:53 06.03.2018

Инвесткомпания из группы Банка Грузии разместит на этой неделе облигации на $300 млн в Ирландии

Инвестиционная компания Georgia Capital, входящая в BGEO Group PLC (холдинговая компания Банка Грузии, одного из крупнейших коммерческих банков страны), во вторник объявила о решении разместить на этой неделе на Ирландской фондовой бирже облигации в объеме $300 млн.

Как говорится в сообщении BGEO Group, ставка купона будет составлять 6,25% годовых, срок погашения - март 2024 года.

Ожидается, что номинированные в долларах США облигации будут размещены 9 марта 2018 года. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan и Citi совместно с Renaissance Capital и дочерней компанией Банка Грузии Galt & Taggart.

В пресс-релизе отмечается, что выпуск этих облигаций будет первым, осуществленным небанковской и не находящейся в государственной собственности компанией из Грузии.

Как сообщалось, в июле 2017 года BGEO Group объявила о новой стратегии, предусматривающей разделение группы на банковский и инвестиционный бизнесы. Тогда же говорилось, что процесс разделения бизнесов завершится в первой половине 2018 года и "принесет обеим независимым компаниям дополнительно долгосрочную выгоду, поскольку каждая из них будет иметь расширенные возможности для роста".

Банковским направлением будет управлять компания Bank of Georgia Group, а инвестиционным - Georgia Capital, которые будут иметь независимые наблюдательные советы и советы директоров, и будут отдельно представлены на Лондонской фондовой бирже (LSE).

BGEO Group (ранее - Bank of Georgia Holdings Plc) владеет 99,51% акций Банка Грузии, который является головной структурой группы компаний, зарегистрированных в Грузии, Белоруссии и на Кипре. В BGEO Group, помимо самого банка, входят также крупнейшая в стране интегрированная медицинская компания Healthcare Group PLC (GHG), энергетическая компания Georgia Global Utilities (GGU), девелоперская компания M2 Real Estate, страховая компания "Алдаги" и винная компания "Телиани вэлли", которые после завершения процесса разделения группы объединятся в Georgia Capital PLC.

Активы BGEO Group PLC в 2017 году выросли на 17,1% и на начало 2018 года составляли $6 млрд 168,1 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ оштрафовал ТАСкомбанк более чем на 6 млн грн за нарушение требований финмониторинга

Большинство производителей молока против принятых механизмов распределения господдержки животноводства

Оружейная компания Remington отложила банкротство на неделю

Обрушение крыши первого конвертерного блока "ArcelorMittal Кривой Рог" может привести к значительной реконструкции цеха со снижением выпуска продукции

«Новокаин-Дарница» соответствует стандартам качества – исследование компании-производителя

"Vodafone-Украина" считает целесообразным инвестировать в оборудование для гармоничного развития 4G связи

Трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕС по газу пока не планируются, все должны урегулировать компании – глава минэнерго РФ

ОПЗ просит суд признать незаконным постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа

Первичные регистрации подержанных авто в феврале впервые за много лет превысили новые

"Укргазвыдобування" внедряет ПО Schlumberger для 3Д-моделирования месторождений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА