Экономика

21:52 06.03.2018

Обрушение крыши первого конвертерного блока "ArcelorMittal Кривой Рог" может привести к значительной реконструкции цеха со снижением выпуска продукции

Обрушение кровли в первом конвертерном цехе может стать причиной масштабных демонтажно-строительных работ и реконструкции первого блока конвертеров 1-3, что отразится на объемах выпускаемой металлопродукции.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия во вторник, в ближайшее время специальная комиссия приступит к расследованию случая обрушения перекрытия кровли первого конвертерного цеха.

После этого специализированные строительные организации по промышленно-гражданскому строительству произведут оценку состояния несущих конструкций цеха. На основании экспертного заключения будет принято решение о начале демонтажных, а позже восстановительных работ. Параллельно начнется восстановление конвертеров №№1–3, производственной инфраструктуры и коммуникаций.

При этом напоминается, что на протяжении всей прошлой недели, с 26 февраля по 3 марта 2018 года, в Днепропетровской области наблюдались продолжительные снегопады и бураны с сильным ветром, температура воздуха опускалась до "минус" 15-20 градусов – при такой погоде выход на кровлю и ее чистка по правилам безопасности запрещена. Из-за продолжительных снегопадов на крышах зданий образовался большой слой снега.

Ситуация осложнилась 3 марта, когда началось потепление и проливной дождь шел в течение всего дня. В разы увеличилась нагрузка по всему периметру кровли. В итоге погодные условия сыграли роковую роль – опорные балки не выдержали, и в 20:50 произошло обрушение перекрытия кровли здания блока конвертеров № 1 – размером 48х30 метров.

В этот момент конвертеры были остановлены, технологический персонал предприятия в здании не находился. Несколько работников подрядной организации "Индустриальные технологии Украины" выполняли подготовительные работы по капремонту третьего конвертера. Ее работники в момент происшествия находилось на разных отметках. Они сообщили, что один человек из их бригады отсутствует.

Сразу на место прибыли специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Криворожского военизированного горноспасательного отряда. Работники конвертерного и парогазового цехов предприятия смогли оперативно отключить энергокоммуникации, установить дополнительное переносное освещение, ведь поначалу ничего не было видно, что осложняло поиски. Пострадавший мог быть прижат металлоконструкциями, засыпан и находиться в тяжелом состоянии, поэтому работа выполнялась вручную. К поискам и аварийно-спасательным работам были привлечены 54 человека, 10 единиц техники, включая работников газоспасательной службы ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Работы велись в условиях неблагоприятной погоды и дождя. Только на следующий день удалось обнаружить местонахождение пострадавшего, без признаков жизни.

Руководство предприятия выразило соболезнование семье и близким погибшего работника подрядной организации "Индустриальные технологии Украины". Руководством комбината принято решение оказать его семье материальную помощь в размере 50 тыс. грн.

Проводится расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства этого происшествия, констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что для демонтажа обвалившихся конструкций и восстановления работоспособности блока №1 конвертерного цеха будут привлечены сторонние подрядные организации. На данный момент определяется объем работ, необходимых для восстановления блока № 1. После чего будет составлен детальный план-график ремонтных работ. На этот период работники блока № 1 будут задействованы в других цехах с оплатой по среднему заработку.

На предприятии разработан комплексный план мер по обследованию и оценке всех перекрытий и кровель, а также обеспечению безопасных условий труда на производстве, резюмируется в пресс-релизе.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, первый конвертерный цех находился в ремонте, не уточнив, насколько обрушение крыши скажется на объемах выпуска металлопродукции.

Как сообщала пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 4 марта текущего года, в Кривой Рог в одноэтажном здании цеха от снеговой нагрузки обрушилась кровля площадью 2 тыс. 400 кв.м, в результате чего пострадал один человек, сообщил

"В Кривом Роге в 21:14 в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. 400 кв. м. Под завалом конструкций находился один человек, осуществляющий очистку крыши от снега", – пояснялось в сообщении.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

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