Экономика

19:42 06.03.2018

"Vodafone-Украина" считает целесообразным инвестировать в оборудование для гармоничного развития 4G связи

"Vodafone-Украина" считает целесообразным инвестировать в оборудование для гармоничного развития 4G связи

Мобильный оператор компания "Vodafone-Украина" рассматривает возможность дополнительных инвестиций в телеком-оборудование для гармоничного развития 4G связи, считая это наиболее целесообразным для себя сценарием, заявляет генеральный директор "Vodafone-Украина" Ольга Устинова.

"Должен быть баланс, какие инвестиции тебе нужны и сколько должны стоить частоты. Азарт, эмоции - это все прекрасно, но должен быть четкий расчет и логика. Либо ты инвестируешь в спектр, либо, как альтернатива ты инвестируешь в оборудование", - заявила О.Устинова журналистам по результатам проведенного в Киеве во вторник тендера.

По ее словам, оператор планирует большие инвестиции в 2018 году, при этом гендиректор отказалась назвать их объемы. "Они будут не меньше, чем в прошлом году. У нас есть дополнительная возможность для этого, поскольку мы готовы были пятый лот забрать по другой цене", - подчеркнула О.Устинова.

В то же время, комментируя цену, по которой компания "Киевстар" купила лот, она отметила, что не считает эту цену соразмерной. "Это простая калькуляция: если тебе не хватает спектра, сколько ты должен инвестировать в матчасть. Математика очень простая, у каждого оператора она, конечно, своя, но наша говорит о том, что 900 млн грн за 5 МГц это уже... Наши конкуренты - компания богатая, поэтому может позволить себе такое" - заявила О.Устинова.

По итогам проведенных с голоса торгов за лицензии на 4G связь в диапазоне 1800 МГц "Vodafone-Украина" признан обладателем пятого лота (1780-1785/1875-1880 МГц), стоимость лицензии для оператора составила 742 млн грн.

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