Экономика

19:27 05.03.2018

Юристы из Совета ЕС раскритиковали предложенные ЕК поправки к директиве по газу

Юристы из Совета ЕС раскритиковали предложенные ЕК поправки к директиве по газу

Юридические службы Совета Европейского союза дали отрицательный отзыв на поправки к газовой директиве ЕС, предложенные Европейской комиссией, сообщает в понедельник портал Euractiv со ссылкой на находящиеся в его распоряжении документы.

В ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила расширить Европейскую газовую директиву на все импортирующие газопроводы из третьих стран (под это подпадал бы и строящийся "Газпромом" "Северный поток 2" - ИФ). Это бы включало части офшорных газопроводов, находящихся за пределами европейского рынка, в пределах так называемых исключительных экономических зон (ИЭЗ).

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По мнению юридических служб Совета ЕС, применение газовой директивы в исключительной экономической зоне противоречило бы статьям 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву.

Согласно этим документам, полагают юридические службы Совета ЕС, "Евросоюз не располагает юрисдикцией на применение энергетического законодательства в отношении разукрупнения (разделение по видам деятельности - ИФ), прозрачности, доступа третьих сторон и регулирования тарифов, касающихся трубопроводов, пересекающих исключительную экономическую зону стран-членов", - пишет издание.

В конце января сообщалось, что Еврокомиссия надеется до конца года принять поправки к газовой директиве, а затем возобновить процесс получения мандата на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток 2".

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