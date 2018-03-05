Экономика

19:23 05.03.2018

"Нафтогаз" прогнозирует сохранение действия контракта на транзит до конца 2019г независимо от обращения "Газпрома" в арбитраж

"Нафтогаз" прогнозирует сохранение действия контракта на транзит до конца 2019г независимо от обращения "Газпрома" в арбитраж

Контракт с ПАО "Газпром" на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года независимо от планов российской компании по его расторжению через Стокгольмский арбитраж, прогнозируют в НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Если в течение 45 дней (срок на досудебное урегулирование, прописанное в контракте - ИФ) не будут достигнуты договоренности и "Газпром" обратится в арбитраж, арбитраж будет длиться годы. На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не произойдет, контракт будет действовать до конца 2019 года (до финальной даты, предусмотренной документом - ИФ)", - сказал он.

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Ю.Витренко добавил, что исключением может быть только, если "Газпром" пойдет на действия внеправового поля.

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